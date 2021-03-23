Рим, , 21:04 — REGNUM Министерство по делам семьи Италии предлагает открыть все детские сады и начальные школы страны сразу после Пасхи (4 апреля), заявила во вторник, 23 марта, глава ведомства Елена Бонетти.

Вернуть очные занятия нужно в том числе и в «красных зонах», отметила она. Исследования показывают, что между очным обучением и ростом числа заражений нет никакой связи, сказала Бонетти. Более того, некоторые эксперты отмечают, что если школьники предоставлены сами себе, то число заражений растет.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.

По данным на 23 марта, в Италии умерли 105 879 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 551 (днем ранее — на 386). Это самый высокий показатель за последние два месяца. Число подтвержденных носителей выросло на 18 765 (днем ранее — на 13 846). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 419 616 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 560 654 человека — на 2413 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 582 560 человек (за день этот показатель вырос на 62 537), что составляет 4,29% населения Италии.