Приштина, , 21:39 — REGNUM Альбин Курти обратился к парламенту с речью сразу после избрания его на пост премьер-министра Косово. Албанское новостное агентство Telegrafi приводит основные моменты речи политика.

Накануне, 22 марта, Курти заявил, что ожидания граждан велики, а потому на его правительственном кабинете лежит большая ответственность.

Говоря о диалоге с Сербией, политик заявил, что помимо собственно диалога с сербским государством необходимо добиться внутреннего консенсуса.

Альбин Курти «В отношениях с Сербией мы должны быть едины. Мы потребуем парламентского обсуждения до последнего момента. Также необходим консенсус по образованию. Ради будущего наших детей мы должны сойтись во мнениях».

Политик призвал работников государственной администрации сообщать о случаях коррупции и объединиться ради создания такого государства, о котором мечтали косовары в годы войны с Сербией.

Курти пообещал, что решения его правительства будут основываться на фактах и науке, и сделать правительство и институты принадлежащими гражданам.

При этом политик подчеркнул, что если его правительство падет, но оно восстанет вновь.

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