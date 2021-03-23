Приштина, 23 марта 2021, 21:39 — REGNUM Альбин Курти обратился к парламенту с речью сразу после избрания его на пост премьер-министра Косово. Албанское новостное агентство Telegrafi приводит основные моменты речи политика.
Накануне, 22 марта, Курти заявил, что ожидания граждан велики, а потому на его правительственном кабинете лежит большая ответственность.
Говоря о диалоге с Сербией, политик заявил, что помимо собственно диалога с сербским государством необходимо добиться внутреннего консенсуса.
Политик призвал работников государственной администрации сообщать о случаях коррупции и объединиться ради создания такого государства, о котором мечтали косовары в годы войны с Сербией.
Курти пообещал, что решения его правительства будут основываться на фактах и науке, и сделать правительство и институты принадлежащими гражданам.
При этом политик подчеркнул, что если его правительство падет, но оно восстанет вновь.
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