Москва, , 18:40 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) принял участие в инвестиции в компанию Telegram. Об этом сообщил РИА Новости представитель российского фонда.

«Фонд участвовал в инвестиции в Telegram совместно с Mubadala Investment Company», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня основатель Telegram Павел Дуров сообщил о привлечении более одного миллиарда долларов от продажи облигаций нескольким из крупнейших инвесторов по всему миру.

В частности, по информации агентства Bloomberg, два суверенных фонда из ОАЭ — Mubadala Investment и Abu Dhabi Catalyst Partners — инвестировали в пятилетние конвертируемые облигации Telegram по $75 миллионов.

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