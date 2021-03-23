Вашингтон, 23 марта 2021, 19:15 — REGNUM Приложение Clubhouse вскоре выйдет на платформе Android. Об этом 23 марта сообщает Techcrunch со ссылкой на соучредителя соцсети Пола Дэвидсона.
Компания работает над выпуском приложения, обещая релиз через «пару месяцев». Однако точные сроки выхода сервиса не уточняются.
Выход на более широкий рынок требует детальной проработки приложения и основных алгоритмов. Планируется доработать ленту и добавить новые инструменты. Еще разработчики хотят создать персонализированные рекомендации.
Напомним, что недавно появившийся Clubhouse набирает все больше подписчиков. На этом фоне другие разработчики пытаются создать подобные приложения. Например, Telegram совсем недавно добавил похожую функцию, разрешив запускать голосовые чаты.