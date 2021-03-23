Вашингтон, 23 марта, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Члены международной организации «Репортеры без границ» (RSF) обратились в прокуратуру Парижа с жалобой на американскую компанию Facebook. Репортерам не нравится, что компания распространяет ненависть и ложную информацию. Об этом 23 марта сообщается на официальном сайте организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

«22 марта мы подали жалобу в прокуратуру Парижа против Facebook за то, что социальная сеть вводит пользователей в заблуждение. RSF уверена, что информация о компании, которую получают пользователи, основана на ложных утверждениях. Мы также недовольны тем, что Facebook распространяет ненависть (в частности против журналистов)», — говорится в заявлении.

Решение парижской прокуратуры может повлиять на работу компании во всем мире.

«Представители RSF могут подать жалобы и в других странах», — сообщает организация.

Напомним, что в 2020 году шведская государственная железнодорожная компания Statens Järnvägar и производитель напитков Oatly присоединились к тем компаниям, руководство которых намерено требовать, чтобы администрация социальной сети Facebook противодействовала «ненависти и расизму».

Как передавало ИА REGNUM, свое решение бойкотировать Facebook они выразили посредством отказа размещать рекламу своих брендов в социальной сети.