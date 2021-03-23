Вашингтон, , 17:27 — REGNUM Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан подвел итог переговоров с Китаем в эфире телеканала CBS, который состоялся 23 марта.

«Мы знали, что будем говорить прямо и откровенно и обсудим множество вопросов, которые нас особенно беспокоят в отношениях с Китаем. И мы сделали многое из этого», — рассказал Салливан.

Как передавало ИА REGNUM, представители США и КНР обменялись резкими замечаниями во время дискуссии в американском штате Аляска.

Администрация Пекина осудила США за то, что они провоцируют другие страны к «нападкам на Китай». В свою очередь, США сослались на то, что «Китай играет на публику», пребывая на переговорах. Однако стороны все же пришли тому, что «готовы к сотрудничеству в области проблем изменения климата». Китай сообщил о намерениях создать совместную с США рабочую группу.