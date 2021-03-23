Москва, , 17:20 — REGNUM Новый главный тренер футбольного клуба ЦСКА (Москва) Ивица Олич на тренировке поприветствовал игроков на русском языке. Видео обращения хорвата опубликовано 23 марта в Instagram.

«Я — ваш новый тренер, Ивица Олич. Пришёл в большой клуб, очень рад. Нам нужно много работать, чтобы вы стали сильнее как команда и лучше как игроки», — отметил Олич.

У хорвата нет самостоятельного опыта работы главным тренером. После завершения карьеры профессионального футболиста он вошел в тренерский штаб сборной Хорватии, где был ассистентом Анте Чачича, затем — помощником Златко Далича.