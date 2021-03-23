Екатеринбург, , 16:19 — REGNUM В возрасте 62 лет скончался врач, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Центра клинических исследований и апробаций, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии УГМУ Игорь Медвинский. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Печальное событие произошло 22 марта 2021 года. Причина смерти уже известна — аневризма аорты грудного отдела. Прощание с покойным состоится 25 марта в 10:00 (время местное) в центре «Вознесение».

Медвинский «пользовался заслуженным уважением и авторитетом в коллективе, всегда был готов прийти на помощь коллегам», сообщили в минздраве. Врач занимался направлением, которое в последнее время получило активное развитие — клинические исследования лекарственных препаратов против туберкулёза и режимы химиотерапии данного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе скончалась главный врач Волчанской больницы (Свердловская область) Марина Макарова.

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