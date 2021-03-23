Краснодар, , 15:35 — REGNUM УФАС по Краснодарскому краю выявило ряд нарушений законодательства в действиях муниципальных властей, об этом сообщила журналистам заместитель руководителя управления Руфина Дегтярева. Она уточнила, что в 2020 и 2021 годах Краснодарским УФАС России рассматривались дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства (пункта 4 статьи 16 Федерального закона «О защите конкуренции») в отношении органов местного самоуправления Краснодарского края, которые оказывали влияние на подведомственные учреждения в целях заключения ими муниципальных контрактов с конкретными поставщиками, и в отношении поставщиков, с которыми были заключены контракты.

Так, признаки нарушения законодательства прокуратура и УФАС усмотрели в действиях Щербиновского района. Согласно материалам проверки прокуратуры, администрацией муниципального образования Щербиновский район и ООО ОП «Вымпел» было заключено антиконкурентное соглашение при определении подрядчика на оказание услуг по охране зданий и территории образовательных учреждений. В результате 32 образовательных учреждения Щербиновского района заключили контракты на оказание услуг охраны зданий и территорий с ООО ОП «Вымпел». Приказом Краснодарского УФАС России возбуждено дело по признакам нарушения администрацией муниципального образования Щербиновский район и ООО ОП «Вымпел» Закона о защите конкуренции. Прокуратурой Щербиновского района в адрес главы МО Щербиновский район внесено представление об устранении допущенного нарушения и контракты были расторгнуты.

Признаки нарушения закона о защите конкуренции прокуратура и УФАС усмотрели также в действиях администрации МО Курганинский район и ООО «Рубикон». Как установлено проверкой, чиновники заключили 88 контрактов на поставку для 44 образовательных учреждений района рециркуляторов, термометров бесконтактных и антисептиков с единственным поставщиком ООО «Рубикон». При этом образовательные учреждения самостоятельно запросы коммерческих предложений не формировали и не направляли, коммерческие предложения и проекты контрактов, в которых в качестве поставщика указано ООО «Рубикон», вручены представителям (директорам) образовательных учреждений в экономическом отделе централизованной бухгалтерии Управления образования администрации для подписания. По данному факту УФАС также возбуждено дело о нарушении закона о конкуренции.

Кроме того, УФАС возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении управления образования администрации Геленджика. Чиновники города-курорта также дали указание всем образовательным учреждениям произвести закупки хозяйственных товаров непосредственно у конкретного ИП.