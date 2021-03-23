Пекин, , 14:28 — REGNUM В эпоху руководства президента Индонезии Джоко Видодо отношения между Индонезией и Китаем продолжают укрепляться, сообщает CNN Indonesia.

Посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун объяснил причины все более тесных отношений между двумя странами.

В марте 2021 года Индонезия и Китай отмечают 70-летие установления дипломатических отношений.

В период с января по ноябрь 2020 года объем торговли между двумя странами достиг 69,4 млрд долларов США, что является крупнейшим в мире. Это доказывает, что даже во время пандемии коронавируса торговые отношения между Индонезией и Китаем улучшились.

До сентября 2020 года Китай инвестирует в Индонезию 3,5 млрд долларов США, а инвестиции Гонконга в Индонезию достигли 2,5 млрд долларов США. Сейчас Китай является вторым по величине инвестором Индонезии.

«Что касается сотрудничества в области вакцин, мы также продолжаем приближаться к Пекину в этом отношении. Министр иностранных дел Индонезии и министр государственных предприятий также посетили Китай в августе 2020 года, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области вакцин между Biofarma и Sinovac», — отметил посол Индонезии в Китае.

Кроме того, в Индонезию было отправлено три млн доз китайской вакцины Sinovac, сейчас мы обсуждаем поставку 15 млн доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство китайской провинции Фуцзянь способствовало встрече посла Индонезии в Китае с местными импортерами для обсуждения поставок рыбной и морской продукции из Индонезии.

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