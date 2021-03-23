Москва, , 13:15 — REGNUM Новым главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА назначен Ивица Олич. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что ЦСКА и Олич достигли договоренности о его назначении на пост главного тренера.

К работе 41-летний хорватский специалист приступает 23 марта: он будет представлен команде и проведёт первую тренировку.

Олич играл за ЦСКА с 2003 по 2006 год и провёл 116 матчей, в которых забил 44 гола. В составе команды он стал трёхкратным чемпионом России, выиграл два Кубка России, два Суперкубка страны, а также Кубок УЕФА.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта пост главного тренера ЦСКА покинул Виктор Гончаренко.

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