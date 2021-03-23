Нижний Новгород, , 11:41 — REGNUM За минувшие сутки 12 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Накануне сообщалось о 14 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2758 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 марта в регионе выявили 335 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 339 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 105 002 случаев.