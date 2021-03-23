Москва, , 11:32 — REGNUM Законопроект, направленный на ограничение переводов денежных средств по поручениям физических лиц прямо либо через иностранных поставщиков платёжных услуг в пользу организаторов такой незаконных лотерей или казино, внесли в Госдуму депутаты Александр Хинштейн («Единая Россия») и Сергей Жигарев (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Предлагается ввести внесудебную блокировку сайтов, через которые участники переводят средства за незаконную игру.

Устанавливается, что деятельность по проведению лотерей и азартных игр на территории Российской Федерации, в том числе с использованием интернета, а также средств связи запрещена, за исключением двух случаев, предусмотренных действующими положениями ФЗ № 244. При этом местом осуществления деятельности по проведению лотерей и азартных игр с использованием интернета, а также средств связи признаётся территория Российской Федерации, в случае если выполняется хотя бы одно из следующих условий: место жительства участника лотереи или азартной игры расположено на территории Российской Федерации; место нахождения банка, в котором открыт счёт участника лотереи или азартной игры, используемый им при оплате за участие в лотерее или азартной игре, расположено на территории Российской Федерации; сетевой адрес участника лотереи или азартной игры зарегистрирован в Российской Федерации; международный код страны абонентского номера, используемого участником лотереи или азартной игры при оплате за участие в лотерее или азартной игре, присвоен Российской Федерации.

Одновременно прописывается, что оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, осуществляющим деятельность по проведению лотерей без разрешения правительства Российской Федерации, либо осуществляющим деятельность по организации и проведению азартных игр без получения в установленном порядке разрешения на осуществление такой деятельности в игорной зоне и (или) лицензии на осуществление такой деятельности в букмекерских конторах и тотализаторах. Те же требования предъявляются к банкам, платежным агентам и операторам связи.

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