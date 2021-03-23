Москва, , 11:27 — REGNUM Существовавшие в период дистанционного обучения в вузах проблемы нужно решать, а пробелы в знаниях — восполнять. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науке в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«Мы понимаем, что ковид не прошёл бесследно. Мы смотрим, где пробелы в знаниях студентов и как можно это восполнить. Проблемы с техникой, интернетом и многим другим — было бы неправильно закрывать на это глаза», — сказал Фальков.

По его словам, необходимо «провести анализ и восполнить лакуны, тем более это легко решается по тем, кто на первом-третьем курсах».