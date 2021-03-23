Пенза, , 11:27 — REGNUM Жители Пензенской области, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии под Рязанью в ночь с 16 на 17 марта на 266-км трассы М5, доставлены в местные больницы.

Как сообщает пресс-служба облминздрава, двоих пациентов, которых прооперировали в рязанском медучреждении, эвакуировали спецмашинами в Пензу вечером 22 марта. Их разместили в отделении травматологии № 1 больницы № 6 имени Г. А. Захарьина. Состояние пациентов оценивается как стабильное, средней степени тяжести, проводится послеоперационное лечение и наблюдение.

Ранее доставили еще одного из пострадавших. Он проходит лечение в отделении нейрохирургии больницы Захарьина. Двое пензенцев отпущены на долечивание домой.

ИА REGNUM напоминает, в Рязанской области пассажирский автобус Setra опрокинулся в 01:30 на 226-м км федеральной автодороги М-5 «Урал». В момент ДТП в салоне находились 56 пассажиров и два водителя.

Читайте также: Четверых пострадавших в ДТП под Рязанью эвакуируют в Пензу

Читайте также: Пензенская прокуратура проверит перевозчика после ДТП под Рязанью