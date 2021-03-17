Пенза, , 14:47 — REGNUM В Пензенской области после аварии рейсового автобуса «Москва-Пенза» организована прокурорская проверка юридического лица, занимающегося перевозкой пассажиров, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

« В связи с поступившим сообщением о ДТП с участием междугороднего рейсового автобуса «Москва-Пенза», произошедшего ночью 17.03.2021 в Спасском районе Рязанской области, прокуратура Пензенской области организовала проверку юридического лица, занимающегося перевозкой пассажиров, в том числе соблюдения им лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок », — говорится в сообщении.

Соответствующие меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта Пензенские медики во главе с главным врачом горбольницы №6 Дмитрием Зиновьевым выехали в Рязань. Медработники осмотрят пострадавших в ДТП и примут решение об их транспортировке в пензенские учреждения здравоохранения. Пассажирский автобус Setra опрокинулся в 01:30 на 226-м км федеральной автодороги М-5 «Урал». В момент ДТП в салоне находились 56 пассажиров и два водителя.

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