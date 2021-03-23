Воронеж, , 10:52 — REGNUM Вторая партия автобусов большого класса, приобретаемых на условиях льготного лизинга, в ближайшее время поступит в Воронеж, об этом 23 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Как уточнили в мэрии, Минтранс РФ одобрил заявку Воронежа на закупку в 2021 году на льготных условиях по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) для МКП МТК «Воронежпассажиртранс» 58 новых низкопольных автобусов большой вместимости. В 2020 году муниципальный перевозчик получил первую партию современного подвижного состава в количестве 62 единиц. Начальная (максимальная) цена контракта на поставку второй партии автобуса составила 954, 6 млн рублей, по результатам открытого конкурса на оказание услуги финансовой аренды (лизинга) от единственного участника АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поступило предложение с наименьшей суммой. Таким образом, вторая партия автобуса обойдётся городу почти вдвое дешевле — в 501,2 млн рублей.

В рамках нацпроекта Воронеж всего, в рамках двух заявок, получит 140 больших автобусов. Вторая партия новых низкопольных автобусов будет распределена на магистральные маршруты новой маршрутной сети — №№ 8, 9КС и 49, которые до 1 апреля обслуживаются частными перевозчиками, а затем будут переданы муниципальному перевозчику.