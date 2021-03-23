Луганск, 23 марта 2021, 10:55 — REGNUM Со средины февраля 2021 года число обстрелов со стороны ВСУ территории Донбасса выросло в пять раз. Об этом написал представитель Луганской Народной Республики на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) Родион Мирошник 23 марта в своём телеграм-канале.
Мирошник добавил, что в сентябре 2020 года Украина нарушила свои обязательства по обеспечению перемирия, а теперь представители украинской стороны заявляют о готовности «поговорить» на эту тему, выдавая это за желание достичь мира в регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ погиб один мирный житель и двое военнослужащих Народной милиции ДНР.
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