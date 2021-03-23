Луганск, , 10:55 — REGNUM Со средины февраля 2021 года число обстрелов со стороны ВСУ территории Донбасса выросло в пять раз. Об этом написал представитель Луганской Народной Республики на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) Родион Мирошник 23 марта в своём телеграм-канале.

«Количество обстрелов после заседания СНБО (Совета национальной безопасности и обороны — ИА REGNUM) Украины 19 февраля, где было принято некое засекреченное решение по Донбассу, увеличилось в среднем в пять раз, а СММ (специальная мониторинговая миссия — ИА REGNUM) ОБСЕ зафиксировала подтягивание Украиной более 200 единиц тяжёлой техники к линии соприкосновения», — рассказал он.

Мирошник добавил, что в сентябре 2020 года Украина нарушила свои обязательства по обеспечению перемирия, а теперь представители украинской стороны заявляют о готовности «поговорить» на эту тему, выдавая это за желание достичь мира в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ погиб один мирный житель и двое военнослужащих Народной милиции ДНР.

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