Кравцов назвал средний возраст школьных учителей
Москва, 23 марта, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Средний возраст школьного учителя составляет 45−47 лет. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науке в рамках подготовки к отчету правительства РФ.
Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е
«У нас средний возраст учителя — 45−47 лет», — сказал Кравцов.
Он подчеркнул, что представителей министерства данный факт «радует».
Кравцов также отметил, что возрастной срез был изучен в период дистанционного образования.