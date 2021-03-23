Москва, 23 марта, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Средний возраст школьного учителя составляет 45−47 лет. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науке в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

«У нас средний возраст учителя — 45−47 лет», — сказал Кравцов.

Он подчеркнул, что представителей министерства данный факт «радует».

Кравцов также отметил, что возрастной срез был изучен в период дистанционного образования.