Симферополь, 23 марта, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Первая очередь приюта для бездомных животных в столице Республики Крым городе Симферополе будет сдана в установленный срок — до 15 апреля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона. 22 марта площадку строительства осмотрел заместитель председателя Совета министров РК — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Приют для животных

«Сегодня в рамках рабочего выезда лично убедился в том, что в обозначенные для завершения строительства первого этапа сроки, до 15 апреля, подрядчик укладывается. Практически все замечания в ходе строительных работ устранены. На днях к объекту будет подведено электричество, вода и канализация», — прокомментировал Рюмшин.

После сдачи объекта приют будет передан в собственность Республики Крым. В помещениях первой очереди объектов смогут разместиться одновременно 140 бездомных животных.

Отметим, что строительство приюта началось в 2018 году, он станет первым таким объектом на территории Республики Крым.