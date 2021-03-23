Киев, 23 марта, 2021, 10:03 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Украине выявили 11 476 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 23 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

(сс) Mstyslav Chernov Палата для больных COVID-19 на Украине

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По данным пресс службы, госпитализированы 2519 человек, 333 пациента скончались из-за последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявлено в Одесской области и в Киеве — 1122 и 1050 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 1 млн 565 732 случая заражения, 30 431 пациент скончался из-за осложнений, вызванных болезнью.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что из 111 тыс. человек, сделавших прививку от COVID-19, побочные эффекты выявили менее чем у 500.