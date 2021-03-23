Москва, 23 марта, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Предложение правительства РФ предусмотреть в законодательстве возможность изымать незаконно нажитые финансы госслужащих раскритиковал в своём телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский. В отношении чиновников-коррупционеров он предлагает провести жёсткую амнистию.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Все, что нажито непосильным трудом

«Всем известно, что наш чиновник беден, как церковная мышь. У него есть разве что доля в малогабаритной «двушке» да прицеп «Скиф». При этом у чиновника, как правило, очень богаты и успешны родители, тесть с тещей, родные или двоюродные братья и сестры. А тут лишь супруга и несовершеннолетние дети, которые и так попадают в ежегодную декларацию. Вы спросите: это «мягкая конфискация»? Нет, это антикоррупционная пыль в глаза бурлящему населению».

По мнению экономиста, в данном случае нужна не мягкая конфискация, а жесткая амнистия, при которой чиновники добровольно сдают или переписывают свое имущество, включая деньги на счетах, в собственность РФ, а государство начинает работать с ними с чистого листа.

«Кто не спрятался — Мишустин не виноват», — иронизирует Кричевский.

Напомним, в пояснительной записке к правительственному законопроекту, поступившему на рассмотрение в Госдуму, речь идёт о том, что если госорганы получат информацию, что в течение последнего года на счета госслужащего, его супруги или несовершеннолетних детей поступила сумма, превышающая общий доход этих лиц за три года (при этом «не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения» денег), сведения должны поступить в прокуратуру. Та вправе обратиться в суд с иском об обращении этой суммы в доход государства.

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