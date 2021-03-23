Антикоррупционная пыль в глаза: об изъятии незаконно нажитого у чиновников
Москва, 23 марта, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Предложение правительства РФ предусмотреть в законодательстве возможность изымать незаконно нажитые финансы госслужащих раскритиковал в своём телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский. В отношении чиновников-коррупционеров он предлагает провести жёсткую амнистию.
По мнению экономиста, в данном случае нужна не мягкая конфискация, а жесткая амнистия, при которой чиновники добровольно сдают или переписывают свое имущество, включая деньги на счетах, в собственность РФ, а государство начинает работать с ними с чистого листа.
«Кто не спрятался — Мишустин не виноват», — иронизирует Кричевский.
Напомним, в пояснительной записке к правительственному законопроекту, поступившему на рассмотрение в Госдуму, речь идёт о том, что если госорганы получат информацию, что в течение последнего года на счета госслужащего, его супруги или несовершеннолетних детей поступила сумма, превышающая общий доход этих лиц за три года (при этом «не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения» денег), сведения должны поступить в прокуратуру. Та вправе обратиться в суд с иском об обращении этой суммы в доход государства.
Читайте также: Госдума обсудит изъятие в казну средств чиновников-коррупционеров