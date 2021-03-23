Москва, , 08:45 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Тавареш принял с визитом почетного консула Индонезии во Владивостоке Антона Зубко, сообщает посольство Индонезии в Москве в своем твиттер-аккаунте.

На встрече, которая состоялась в посольстве Индонезии в Москве 22 марта 2021 года, произошло знакомство сторон.

Жозе Тавареш и Антон Зубко обсудили возможности экономического сотрудничества между Индонезией и Россией, в частности, на Дальнем Востоке.

Жозе Тавареш также выразил благодарность почетному консулу Индонезии во Владивостоке за всестороннее содействие по расширению сотрудничества в экономической, торговой, социальной и культурной сферах, а также за защиту интересов индонезийских граждан во Владивостоке.

Напомним, летом 2020 года бывший посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди представил письмо о назначении Антона Зубко почетным консулом Индонезии во Владивостоке. Посол тогда выразил надежду, что присутствие почетного консула Индонезии во Владивостоке может способствовать дальнейшему укреплению и улучшению отношений между странами.

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