Москва, 23 марта, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Нагнетание Западом истерии по поводу «военной угрозы», будто бы исходящей от Калининграда, является попыткой НАТО оправдать свое существование. Об этом 22 марта написал в своем телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Сенатор считает, что заявления по захвату российского региона не нацелены на объявление войны.

«Вся эта западная и польская болтовня насчет военной угрозы, якобы исходящей из Калининграда, нацелена не на подготовку к его захвату — это был бы casus belli (повод для объявления войны) и неизбежно привело бы к реальной войне, а на разжигание истерии вокруг военных приготовлений России», — полагает парламентарий.

Он объяснил, что Вашингтон вместе с Североатлантическим альянсом стремятся расширить свое присутствие в Восточной Европе и скандинавских странах через создание образа врага.

«США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами; подтягивать к военным маневрам НАТО Финляндию; а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки ее нейтральному статусу», — отметил Пушков.

Парламентарий также выразил мнение, что отсутствие подобной деятельности со стороны Североатлантического альянса неминуемо лишит его статуса военного блока.

«Без такой регулярной «аналитической истерии» и сопутствующего медийного сопровождения НАТО как военная организация лишится смысла и ей останется только продвигать права ЛГБТ», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января США обнародовали сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области, который предполагает ликвидацию четырёх основных целей в этом регионе. 6 марта бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак написал статью, в которой представил один из сценариев войны РФ и НАТО, включающий боевые действия в районе Калининграда.