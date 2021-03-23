Эр-Рияд, , 02:35 — REGNUM Новое предложение по урегулированию конфликта в Йемене разработала Саудовская Аравия. Об этом заявил саудовский министр иностранных дел Фейсал бен Фархан в ходе 22 марта пресс-конференции.

Указанный план включает полное прекращение огня под эгидой ООН, возобновление работы международного аэропорта в столице страны Сане, частичное снятие блокады с йеменского порта Ходейды, доходы от эксплуатации которого должны будут поступать на единый счет властей северных и южных регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта члены движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) с помощью шести беспилотников атаковали объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

Читайте ранее в этом сюжете: Эр-Рияд подтвердил атаку йеменских хуситов на Saudi Aramco