Вашингтон, , 02:12 — REGNUM Жалобы на работу сервисов Google оставляют пользователи ряда стран мира. Об этом 23 марта сообщает сайт Downdetector

Большинство лиц, столкнувшихся этой проблемой проживает в США, Великобритании и Франции. Пользователи отмечают трудности при попытке войти в свои учетные записи, а также проблемы с поисковой системой.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта на территории США произошел сбой в работе социальной сети TikTok.

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