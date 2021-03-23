Тегеран, , 08:01 — REGNUM Иранская команда по стрельбе из пневматического оружия заняла четвертое место на чемпионате мира, состоявшемся при поддержке Международной федерации стрелкового спорта (ISSF). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В третий день соревнований иранцы Пурья Норузиян, Хосейн Багери и Амир Мохаммад Некунам боролись за бронзовую медаль с южнокорейской командой. Несмотря на упорное противостояние, иранские спортсмены потерпели поражение и заняли четвертое место в итоговом рейтинге.

Представители США, Индии и Южной Кореи заняли первое, второе и третье места соответственно.

Сообщается, что 22 марта пройдут смешанные соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с участием иранцев Джавада Форуги и Голнуша Себкатоллахи.

Форуги ранее выигрывал чемпионат мира по стрельбе из пневматического пистолета среди мужчин.

Мероприятие проходит в Индии 18−29 марта с участием 53 стран.