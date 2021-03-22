Нант, Франция, 23 марта, 2021, 00:25 — ИА Регнум. Француз был найден мертвым в своем доме в Нанте через десять дней после вакцинации вакциной AstraZeneca. Проводится расследование для установления причин смерти и связи с недавней вакцинацией. Об этом 22 марта сообщает Ouest-France.

Gencat Вакцина от коронавируса Oxford-AstraZeneca

Тело 24-летнего студента было найдено 18 марта в его квартире в Нанте после нескольких заявлений в полицию его родственников, обеспокоенных тем, что он не выходит на связь.

Старший брат скончавшегося накануне разговаривал с ним по телефону. «У него болел живот, но он, как и всегда, не сильно жаловался. Он все-таки решил сходить к врачу в четверг днем, да не успел. Его тело нашли в ночь со среды на четверг», — рассказал он.

Семья скончавшегося считает, что вакцина «неизбежно» причастна к его смерти. «Потому что мой брат, помимо того, что он был блестящим человеком, следил за своим здоровьем. Он всегда следил за своим питанием, занимался спортом. Главное, у него не было ни одного хронического заболевания, ни болезни, ничего. Он был совершенно здоров. Так что эта вакцина — единственное, за что можно ухватиться, чтобы понять, что произошло», — заверяет брат.

В квартире, которую молодой человек занимал в одиночестве, правоохранительные органы нашли документ, удостоверяющий, что 8 марта студент шестого курса Медицинского университета был вакцинирован AstraZeneca. Прокуратура Нанта начала расследование причин смерти и приказала провести вскрытие. В докладе упоминается «внутреннее кровотечение, вызванное тромбозом». В настоящее время проводятся другие анализы.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) 18 марта сообщило, что вакцина AstraZeneca «может быть связана» с образованием тромбов