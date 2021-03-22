Лондон, , 23:50 — REGNUM Лондонский «Арсенал» хочет сохранить в своем состав полузащитника Мартина Эдегора, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», сообщает 22 марта в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство «Арсенала» довольно тем, какое влияние оказывает норвежский футболист на команду на поле и вне его.

Представители «пушкарей» вступят в переговоры с мадридским клубом в целях обсуждения этого вопроса. Однако, сразу становится ясно, что все зависит от того, останется ли Зинедин Зидан на посту главного тренера «Реала».

В текущем сезоне на счету Эдегора 8 матчей в АПЛ за «Арсенал» и один гол.