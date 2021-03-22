Москва, , 23:31 — REGNUM Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин дал комментарий после сегодняшней победы в третьем матче серии Кубка Гагарина над московским «Динамо». Матч прошел в Москве и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

«Тяжелый матч, как мы и предполагали. «Динамо» очень активно сыграло, в атаку, поэтому все было непросто.

Хорошо, что использовали свои моменты, но «Динамо» сумело сравнять. Конечно, довольны, что забили в овертайме.

Динамо» сегодня сыграло в атаку, и мы в атаку всегда играем, поэтому получился такой обоюдоострый хоккей», — приводит слова специалиста официальный портал «Динамо».