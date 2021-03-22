Вашингтон, 22 марта 2021, 23:56 — REGNUM Глава одноименной компании Twitter, владеющей этой соцсетью, Джек Дорси продал свой первый твит за $2,9 млн. Об этом 22 марта сообщает CNN.
Запись 15-летней давности была продана на аукционе Valuable в виде невзаимозаменяемого токена. Сама запись останется доступна в сети.
Покупателем стал гендиректор малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави. Он получил «цифровой сертификат твита, подписанный и проверенный автором».
Полученные деньги Дорси перевёл в биткоины и отправил в благотворительную организацию Give Directly, помогающую Африке.