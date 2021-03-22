Приштина, 22 марта 2021, 22:30 — REGNUM Вечером 22 марта, на внеочередном заседании парламента Косово, посвященном утверждению нового правительства Косово, 67 голосами из 120 новым премьер-министром Косово был избран Альбин Курти.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в состав нового правительства Косово вошли 15 министров, при этом пять из них — женщины, и только восемь являются членами «Движения за самоопределение» Курти.
- Пост заместителя премьер-министра по европейской интеграции, развитию и диалогу занял Бесник Бислими.
- Заместителем премьер-министра и министром иностранных дел и диаспоры стала Доника Гервалла.
- Заместителем премьер-министра по делам меньшинств и прав человека стала Эмилия Реджепи.
- Пост министра финансов, труда и переводов занял Хекуран Мурати.
- Пост министра юстиции заняла Альбулена Хаджиу.
- Министром здравоохранения вновь стал Арбен Вития.
- Министром образования, науки и технологий стала Арберие Нагавци.
- Министров культуры, молодежи и спорта стал Хайруллах Чеку.
- Министром локальной администрации — Эльберт Красничи.
- Министром окружающей среды, пространственного планирования и инфраструктуры — Либурн Алиу.
- Министром сельского хозяйства, лесоводства и деревенского развития — Фатон Пеци.
- Министром обороны — Арменд Мехай.
- Министром внутренних дел и государственной администрации — Джеляль Свечла.
- Министром промышленности, предпринимательства и торговли — Розета Хайдари.
- Министром экономики — Артане Ризванолли.
- Министром по национальным меньшинствам и возвращению эмигрантов стал Горан Ракич, представитель сербского меньшинства.
- Пост министра регионального развития занял Фикрим Дамка.
Депутаты из рядов Демократической партии Косово и Демократической лиги Косово покинули парламент после утверждения кандидатуры Курти. Представители Демократической лиги Косово и «Сербского списка» намерены оспаривать утверждение Курти на пост премьер-министра в Конституционном суде.
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Напомним, год назад Курти уже возглавлял правительство Курти, однако его правительство получило вотум недоверия после распада коалиции «Самоопределения» с Демократической лигой Косово.
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