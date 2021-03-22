Приштина, , 22:30 — REGNUM Вечером 22 марта, на внеочередном заседании парламента Косово, посвященном утверждению нового правительства Косово, 67 голосами из 120 новым премьер-министром Косово был избран Альбин Курти.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в состав нового правительства Косово вошли 15 министров, при этом пять из них — женщины, и только восемь являются членами «Движения за самоопределение» Курти.

Пост заместителя премьер-министра по европейской интеграции, развитию и диалогу занял Бесник Бислими .

. Заместителем премьер-министра и министром иностранных дел и диаспоры стала Доника Гервалла .

. Заместителем премьер-министра по делам меньшинств и прав человека стала Эмилия Реджепи .

. Пост министра финансов, труда и переводов занял Хекуран Мурати .

. Пост министра юстиции заняла Альбулена Хаджиу .

. Министром здравоохранения вновь стал Арбен Вития .

. Министром образования, науки и технологий стала Арберие Нагавци .

. Министров культуры, молодежи и спорта стал Хайруллах Чеку.

Министром локальной администрации — Эльберт Красничи.

Министром окружающей среды, пространственного планирования и инфраструктуры — Либурн Алиу .

. Министром сельского хозяйства, лесоводства и деревенского развития — Фатон Пеци .

. Министром обороны — Арменд Мехай .

. Министром внутренних дел и государственной администрации — Джеляль Свечла .

. Министром промышленности, предпринимательства и торговли — Розета Хайдари .

. Министром экономики — Артане Ризванолли .

. Министром по национальным меньшинствам и возвращению эмигрантов стал Горан Ракич , представитель сербского меньшинства.

, представитель сербского меньшинства. Пост министра регионального развития занял Фикрим Дамка.

Депутаты из рядов Демократической партии Косово и Демократической лиги Косово покинули парламент после утверждения кандидатуры Курти. Представители Демократической лиги Косово и «Сербского списка» намерены оспаривать утверждение Курти на пост премьер-министра в Конституционном суде.

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Напомним, год назад Курти уже возглавлял правительство Курти, однако его правительство получило вотум недоверия после распада коалиции «Самоопределения» с Демократической лигой Косово.

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