Вашингтон, , 19:47 — REGNUM Американская Компания Twitter вынуждена создать отдельное юридическое лицо в Турции, чтобы продолжить работать в стране. Об этом 22 марта сообщает The Verge.

Согласно турецким законам, соцсети с количеством пользователей более миллиона человек должны назначать официального представителя для работы с местными регуляторами.

Закон также требует удаления неуместного контента и информации, нарушающей конфиденциальность пользователей. Если законы будут нарушены, соцсети могут быть оштрафованы, получить запрет на рекламу или пострадать от замедления скорости трафика.

Представители Twitter отметили, что при работе с правительством Турции «обеспечат защиту голосов и пользовательских данных». Также компания намерена обеспечить прозрачность в обработке правительственных запросов.