Вашингтон, 22 марта 2021, 18:48 — REGNUM Два физических лица попали в санкционный список США, сообщили 22 марта в американском минфине.
Уточняется, что санкции введены в отношении граждан Китая из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономной регионе.
Напомним, что США осудили политику китайских властей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР из-за геноцида исповедующих ислам уйгуров.
Как сообщало ИА REGNUM, власти США 16 марта включили 24 официальных лица из Китая и Гонконга в чёрный список. За значительные транзакции с ними иностранным финансовым организациям будут грозить санкции.