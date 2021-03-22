Белград, , 18:34 — REGNUM Президент Футбольного союза Сербии Славиша Кокеза ушел в отставку. Об этом 22 марта сообщается на сайте федерации.

Кокеза, занимавший пост с 2016 г., в своем заявлении сообщил, что подал в отставку из-за обвинений в свой адрес. В конце февраля он был допрошен полицией в связи с арестом нескольких членов преступной группировки, связанной с футбольными фанатами.

Исполнять обязанности президента Футбольного союза Сербии до избрания нового главы будет заместитель Кокезы — Марко Пантелич.