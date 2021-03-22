Канберра, , 18:27 — REGNUM Жители Австралии приходят в ужас от нашествия мышей. Весенние дожди создали идеальные условия для интенсивного роста популяции мышей, и они начали совершать набеги на зерновые районы страны. Об этом 22 марта пишет liveScience.

Жители Гилгандры, города в регионе Орана в Новом Южном Уэльсе, зафиксировали худший набег мышей за последние десятилетия.

Ученые предупреждают, что если мыши получат доступ к большому количеству еды, то их популяция достигнет крайне опасного уровня.

Напомним, что это не первый случай мышиных набегов на поселения в Австралии. В 2017 году наблюдалась похожая ситуация. Тогда мыши создали особую угрозу, так как на один гектар приходились сотни мышей. Нормой считается пять мышей на гектар.

Отметим, что мыши были ввезены в Австралию европейцами, и они так быстро размножаются отчасти и из-за того, что в этой местности у них почти нет естественных конкурентов.