Москва, , 18:06 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский увидел символизм в трехкратном падении президента США Джо Байдена.

«Конечно, любой может упасть — зацепилась нога, поскользнулся — но он упал трижды подряд! Может это уже не просто так, а сигнал?.. Или символ…» — рассуждает Жириновский.

Он напомнил, как в 1980-е писатель Юрий Бондарев сравнил перестройку с самолетом, который взлете, но ещё неизвестно, где приземлится.

«Так, может, это справедливо и сейчас по отношению к США? Самолет «Америка» кое-как взлетел, но приземлится ли?» — задает вопрос Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, весь мир облетели кадры, как президент США Джо Байден, поднимаясь по трапу самолета, дважды споткнулся и один раз упал. Инцидент породил множество мемов в интернете.

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