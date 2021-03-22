Москва, , 17:20 — REGNUM Законопроект о государственной защите членов семей и родителей в случае смерти сотрудников органов уголовно-исполнительной системы и противопожарной службы правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Предусматривается установление выплаты ежемесячной компенсации членам семьи и родителям сотрудника учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов и органов принудительного исполнения, погибшего вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей.

Поправки вносятся по аналогии с денежной компенсацией, выплачиваемой членам семьи сотрудника органов внутренних дел, погибшего вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей.