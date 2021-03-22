Москва, , 17:05 — REGNUM Актёра сериала «След» Андрея Лаврова задержали за угрозы ножом автоинспектору. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

По данным СМИ, актёр 19 марта на Котельнической набережной мог угрожать инспектору ДПС ВАИ. Уточняется, что во время инцидента использовался нож типа «бабочка» и звучала фраза: «Вызывай ментов, мне терять нечего, я тебя резать буду!»

Уточняется, что Лавров задержан и уже дал признательные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, на Котельнической набережной мужчина угрожал ножом инспектору ДПС. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»).

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