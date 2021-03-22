Брест, Франция, , 16:55 — REGNUM Во французском Бресте 22 марта пройдёт операция по уничтожению 600-килограммовой бомбы времен Второй Мировой войны. Об этом сообщает Ouest-France.

Данный боеприпас представляет собой британскую авиационную бомбу, применявшуюся в годы Второй Мировой войны. Операция будет проходить под командованием экипажа тральщика национального флота.

«Сначала моряки приступят к поднятию боеприпаса, который затем будет передвинут на юг на расстояние 900 метров до зоны контрудара, где он будет обезврежен», — говорится в заявлении местных властей.

Бомба была обнаружена 6 февраля 2021 года к югу от мыса Сен-Матье, в департаменте Финистер региона Бретань.

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