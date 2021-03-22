Москва, 22 марта, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин намерен во вторник, 23 марта, сделать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом он сам сообщил на совещании по вопросам вакцинации, проходящем в режиме видеоконференции.

Kremlin.ru Владимир Путин в ходе совещания о наращивании производства вакцин и ходе вакцинации

«Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — сказал глава государства.

Чуть позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент сделает прививку «одной из трёх российских вакцин», отметив, что они все «хорошие и надёжные». При этом он не стал уточнять, каким именно препаратом вакцинируется российский лидер.

Песков также отметил, что процедура вакцинации главы государства не будет публичным мероприятиям.

Ранее в ходе совещания Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавируса абсолютно надёжны и безопасны, и ни один иностранный препарат не демонстрирует такой степени защиты. Он также отметил, что серьёзных побочных эффектов от их применения по-прежнему не выявлено.