Рига, , 14:54 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запросил мнение правительства Латвии на многочисленные жалобы противников ликвидации русских школ в этой стране. Об этом сообщил портал Dokole. eu, отметив, что запрос означает, что дело будет принято в производство и рассмотрено по существу. До стадии официального запроса обычно доходит только 10% дел ЕСПЧ.

Сопредседатель Латвийского комитета по правам человека Владимир Бузаев был одним из инициаторов обращения противников реформы образования в республике. По его словам, обращению в Страсбург предшествовало долгое судебное разбирательство в самой Латвии, закончившееся отрицательным решением по иску защитников русских школ.

Это позволило семьям с несовершеннолетними детьми подать иски (более 200 жалоб) напрямую в ЕСПЧ. Иски поступали в суд с октября 2019 по март 2021 года.

Позитивное решение суда повлияет на сохранение родного языка в образовании нацменьшинств не только в Латвии, но также в Литве и Эстонии, убежден Бузаев.