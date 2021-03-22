Калуга, , 15:19 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 71 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 22 марта. Днём ранее, 21 марта, в регионе было зарегистрировано 74 случая.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 31 768 человек, 1960 человек находится на лечении, 29 527 человек выздоровели, 281 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (406), в Обнинске (153), Боровском (125) и Малоярославецком (118) районах.

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