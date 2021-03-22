Москва, 22 марта, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В первые дни действия программы туристического кешбэка туристы купили туров более чем на миллиард рублей. Об этом журналистам заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Константин Коровин. Гурзуф. 1914

«За первые четыре дня программы туристы купили туров и проживания на более чем 1 млрд рублей. По условиям программы гражданам вернулось уже более 200 млн рублей», — сказал Догузова.

По её словам, на сегодняшний день динамика спроса уже перекрывает показатели программы в 2020 году в 2,5—3 раза.