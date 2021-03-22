Новосибирск, 22 марта, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Новосибирцы обсуждают появившийся в социальных сетях видеоролик, на котором записано, как молодой человек передвигается по городу на верблюде. Комментаторы не без иронии связывают такой «необычный транспорт» с растущими ценами на бензин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В то время как цены на бензин растут. В Новосибирске всё чаще встречается необычный транспорт. Например, на улице Гоголя можно встретить верблюда», — говорится в описании к видео в группе «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Наталья Б. предположила, что «верблюда дешевле, выходит, прокормить, чем машину».

Скриншот со страницы группы «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

В Instagram один из комментаторов поинтересовался, не холодно ли животному.

«Скоро запретят», — предположил Евгений Д.

«Па улице хадила бааальшааая кракадилааа» (орфография автора сохранена, прим. ИА REGNUM), — написал другой пользователь Instagram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске на неделе с 10 по 15 марта 2021 года было зафиксировано повышение потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Цена на бензин марки АИ-92 выросла на 0,7%, АИ-95 — на 0,5%, АИ-98 — на 0,2%, дизельное топливо — на 0,1%.