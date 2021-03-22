Пенза, 22 марта, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев арестован по обвинению в получении взятки в сумме более 31 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«Губернатор Белозерцев арестован на два месяца по обвинению в получении взятки в размере более 31 млн рублей», — говорится в сообщении ТАСС. Он взят под стражу до 20 мая.

ИА REGNUM напоминает, губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвинили в получении взятки в размере более 31 млн рублей, доставили 22 марта в Басманный суд Москвы. Сегодня здесь рассматривается ходатайство о его аресте.

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Следователи в ходе обыска в доме Белозерцева обнаружили порядка 500 млн рублей.

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