История вопроса

Правоохранительные органы 21 марта 2021 года задержали губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и его соучастников в рамках уголовного дела о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. По версии следствия, Белозерцев в период с января по сентябрь 2020 года получал взятки от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний "БИОТЭК", и других лиц. Взятки передавались за предоставление компании "БИОТЭК" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медицинских изделий, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.