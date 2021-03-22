Душанбе, 22 марта 2021, 13:01 — REGNUM В Душанбе прошел третий международный фестиваль «Навруз — культурное и туристическое наследие», сообщили в пресс-службе мэрии столицы Таджикистана.
В парке «Ирам» были представлены национальные ремесла и кухня, прошли традиционные спортивные игры, показаны образцы национальной одежды.
Отметим, фестиваль в Душанбе проводится третий год подряд при поддержке правительства Таджикистана. Мероприятия демонстрирует гостям столицы Таджикистана туристический потенциал республики и таджикскую культуру.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в Душанбе прошла церемония объявления города культурной столицей Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2021 году.
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