Иваново, , 12:43 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Ивановской области по факту получения травм 11-летней девочки на территории конюшни. Инцидент произошёл 19 марта, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Днём 19 марта трое девочек находились на территории конюшни, организованной на территории ОАО «Вичугское производственно-заготовительное предприятие вторичного сырья». Здесь оказывались услуги по предоставлению лошадей для тренировок и верховой езды на них на манеже. По версии следствия, в момент вывода животных в манеж одна из лошадей повела себя агрессивно, побежала галопом в сторону 11-летнего ребенка, сбила ее с ног и пробежала по ней. Девочка получила тяжкие травмы, её экстренно госпитализировали. Установлено, что в момент происшествия дети находились на конюшне без сопровождения взрослых.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ («Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также собственников конюшни.