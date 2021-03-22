Москва, 22 марта, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проинформирован о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Иван Белозерцев

«[Задержание Белозерцева] — это вопрос правовых органов и не администрации президента никоим образом. Президента информировали непосредственно о предпринимаемых действиях», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле пока ещё не видели указа Путина об утрате доверия Белозерцеву, однако «этого нельзя исключать с учетом происходящих событий».